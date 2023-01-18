شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة أسوان فى الجولة 14 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لشوقي غريب المدير الفني لذئاب الجبل، استعداداته لمواجهة نظيره أسوان في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الخميس ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

يستعد المقاولون العرب لمواجهة أسوان في المباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة إلا ربع عصر الخميس المقبل، في اللقاء الذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وتقدم المقاولون العرب إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر.

من ناحية أخرى، سجل نادي المقاولون العرب رقما مميزا في الدوري هذا الموسم بعدما دفع شوقي غريب المدير الفني للفريق باللاعب محمد عبدالناصر مواليد 2006 كأصغر لاعب في الدوري المصري الممتاز 2022-2023 أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على استاد الاسماعيلية.

ودفع شوقي غريب باللاعب الصاعد والذي يبلغ من العمر 16 سنة و4 أشهر و8 أيام خلال مباراة المقاولون والإسماعيلي والتي حسمها ذئاب الجبل لصالحه 3-1.