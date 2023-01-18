شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حيث تقام 3 مواجهات، تبدأ بمواجهة حرس الحدود أمام الداخلية، ثم مباراة طلائع الجيش أمام الإسماعيلي، وتختتم اللقاءات بمباراة فيوتشر وإنبي.

في اللقاء الأول، يستقبل فريق حرس الحدود بقيادة مدربه أحمد أيوب في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء، نظيره الداخلية، على ستاد المكس بالإسكندرية، في لقاء متكافئ في الجولة الـ14 من مسابقة الدوري.

في اللقاء الثاني، يحل فريق الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على طلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري في مباراة تعد بالإثارة والتحدي ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري المصري.

في المباراة الثالثة، يلتقى فريق إنبي بنظيره فيوتشر، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري.