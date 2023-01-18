شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات قوية اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. البلدية ودكرنس الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف مساء اليوم الأربعاء، 6 لقاءات ساخنة فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة فى الدور الأول من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى، بين المنصورة مع طنطا، بايونيرز مع الأوليمبى، بلدية المحلة مع دكرنس، المصرى بالسلوم مع هلال الضبعة، جمهورية شبين مع المجد، بروكسى مع نبروه.

يحل فريق دكرنس متصدر مجموعة بحرى برصيد 26 نقطة ضيفا ثقيلا على بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 25 نقطة فى قمة مباريات المجموعة، ويأمل سعيد صبحى فى تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط من أجل الحفاظ على الصدارة، فى المقابل يسعى أحمد عبد الرؤوف فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى انتزاع الصدارة وإسقاط دكرنس.

وفى مباراة لا تقل أهمية عن مواجهة بلدية المحلة ودكرنس، حيث يحل طنطا صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ضيفا على فريق المنصورة صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة فى مباراة بـ6 نقاط، حيث يأمل عمرو أنور مدرب فريق طنطا فى العودة بالثلاث نقاط لخطف الصدارة حال تعادل دكرنس والبلدية، فى الوقت نفسه يسعى أحمد سارى مدرب المنصورة لخطف الفوز والثلاث نقاط للعودة للتنافس بقوة على صدارة المجموعة.

وفى نفس التوقيت يلتقى بايونيرز مع الأوليمبى، المصرى بالسلوم مع هلال الضبعة، جمهورية شبين مع المجد، بروكسى مع نبروه.

وافتتحت مباريات المجموعة، مساء الاثنين عندما حقق فريق الحمام فوزا مهما على فريق كفر الشيخ بهدفين نظيفين، افتتح محمد رضا أهداف المباراة لصالح فريق الحمام قبل أن يضيف محمد مكاوى الهدف الثاني ليحسم الحمام المباراة لصالحه، ليرفع الحمام رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الثاني عشر فى ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما بقى كفر الشيخ فى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.