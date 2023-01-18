شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعسكر اليوم بالقاهرة استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة إيهاب جلال تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق الليلة.

وعكف الجهاز الفني لنادى فاركو على دراسة مباريات فريق بيراميدز وعلى رأسها مباراته مع الزمالك التي فاز بها الفريق السماوي بركلات الترجيح في كأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته بالمحطة المقبلة بالمسابقة بحثاً عن استعادة الانتصارات.

وتعادل فاركو مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري، ويحتل فاركو المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 12.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه ببداية تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من المحطة المقبلة بالدوري.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.