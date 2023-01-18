الأهلى يسابق الزمن لحسم ملف المهاجم الأجنبى قبل قمة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولي الاهلى الزمن لحسم ملف المهاجم الأجنبي المزمع التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قبل خوض مباراة فريقه القادمة ضد الزمالك في قمة الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري العام والمقرر لها الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز المهاجم الصريح، بسبب تراجع مستوى الثنائي محمد شريف وحسام حسن.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى الثنائي محمد شريف وشادي حسين، حيث يواجهان أزمة في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، بخلاف مرورهم بفترة فقدان ثقة، وهو ما يدفع كولر على البحث من أجل إيجاد حلول لأزمة مركز رأس الحربة في تشكيل الأهلي خلال المباريات القادمة وقبل السفر لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب مطلع فبراير المقبل.

ويرغب كولر في حسم ملف المهاجم الأجنبي الجديد قبل مباراة القمة لإيجاد حل لأزمة إهدار الفرص الغريبة التي يعاني منها مهاجمي الأهلي الحاليين، وتسببت في فقدان الفريق الأحمر عدة نقاط خلال مسابقة الدوري بالموسم الحالي، لاسيما وأنه يرغب في الاعتماد على الصفقة الجديدة بشكل مبكر، لحل الأزمة التي يعاني منها خاصة أنه يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل.

وتعاقد الأهلى مع الثلاثى خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لسموحة ومروان عطية لاعب خط وسط الاتحاد السكندري، والتونسى محمد الضاوى كريستو صانع ألعاب النجم الساحلى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية