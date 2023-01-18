الامارات | المصنفة الأولى عالمياً تشارك في تنس دبي والتذاكر تبدأ من 55 درهماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة سبع لاعبات من المصنفات الـ10 الأول في النسخة الـ23 لفئة السيدات (محترفات التنس 1000 نقطة) التي تُقام في دبي من 19 حتى 25 فبراير المقبل.

وتتصدر القائمة المصنفة الأولى عالمياً إيغا شفيونتيك والنجمة العربية أُنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً، وكل من جيسيكا بيجلا وكارولين غارسيا المصنفتين الثالثة والرابعة عالمياً، فضلاً عن عودة اللاتفية يلينا أوستابينكو للدفاع عن لقبها الذي حققته العام الماضي. كما يحظى المشجعون بفرصة الاستمتاع بأداء 14 لاعبة من المصنفات الـ20 الأل.

واختتمت شفيونتيك، اللاعبة البولندية البالغة من العمر 21 عاماً، عام 2022 في صدارة ترتيب لاعبات التنس المحترفات؛ حيث حصدت لقبي غراند سلام في بطولة فرنسا المفتوحة وبطولة أميركا المفتوحة للتنس، في حين نجحت أُنس، اللاعبة التونسية الشهيرة التي تنافست معها العام الماضي على ملاعب فلاشينج ميدوز، بأن تصبح أول لاعبة عربية تصل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى العام الماضي عندما تأهلت إلى المباراة النهائية لبطولتي ويمبلدون وأميركا المفتوحة، وهي اللاعبة الإفريقية الأولى في التاريخ التي تحقق المركز الثاني في ترتيب لاعبات التنس المحترفات.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين: «نهدف في كل عام إلى الاستفادة من الإنجازات السابقة واستقطاب أفضل اللاعبات في بطولات سوق دبي الحرة للتنس. وبمشاركة 14 لاعبة من المصنفات الـ20 الأول، فإن بطولة هذا العام ستكون واحدة من أكثر البطولات تميزاً على الإطلاق، وستوفر تجربةً مميزةً للجماهير واللاعبين والإعلام والجهات المعنية».

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولات أيضاً وصيفة دورة العام الماضي في دبي فيرونيكا كوديرميتوفا، المصنفة التاسعة عالمياً، والمصنفة الثامنة عالمياً داريا كاساتكينا، وماديسون كيز المتأهلة إلى نهائي أميركا المفتوحة عام 2017، والإسبانية المقيمة في دبي باولا بادوسا، إلى جانب بياتريس حداد مايا، المصنفة الأولى في البرازيل.

وتبدأ أسعار التذاكر من 55 درهماً إماراتياً على الموقع الإلكتروني dubaidutyfreetennischampionships.com، كما تتاح من خلال شباك التذاكر في استاد سوق دبي الحرة للتنس بدءاً من 9 فبراير يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 ليلاً.

وستُقام الدورة الـ31 لبطولات سوق دبي الحرة للتنس للرجال (جولة رابطة محترفي التنس 500 نقطة) بين 26 فبراير و4 مارس.