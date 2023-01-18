الامارات | 100 مشارك في سباق السلم للدرّاجات الهوائية للإماراتيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق ظهر غدٍ (الخميس)، السباق الصحراوي للإماراتيين لفئتي الهواة والمحترفين لمسافة 68.7 كيلومتراً، ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تُقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، فيما اعتمدت اللجنة المنظمة أيضاً يوم 11 فبراير المقبل السباق الصحراوي المفتوح للإماراتيين والمقيمين لفئتي الهواة والمحترفين.

وقال رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل عمير بن جمعة الفلاسي، إنه «بعد النجاح الكبير الذي حققه السباق الثالث والمُخصص للنخبة ضمن الموسم السابع من سباق بطولة السلم الذي انطلق للمرة الأولى من حي الشندغة التراثي والمرور في عدد من المناطق الحديثة في دبي ثم التوجه إلى منطقة القدرة، نعود بالمتسابقين مرة أخرى إلى أجواء طبيعية خالصة في السباق الرابع هذا الموسم من خلال مسار جديد يمتد لقرابة 70 كيلومتراً وسط منطقة السلم ومحمية المرموم التي تُشكل جزءاً أساسياً من أرياف وبراري دبي الرائعة».

وأضاف في تصريحات صحافية: «تتضمن بطولة السلم في كل موسم تنوعاً كبيراً في طبيعة السباقات وفي الفئات المشاركة حتى أصبح لدينا أبطال وطنيون في مختلف أنواع السباقات، إذ يحتل سباق الدراجات الصحراوي مكانة مميزة في اهتمام رياضيينا ويشهد نمواً في أعداد المشاركين، لذلك فقد تم إضافة سباقين في هذه الفئة ضمن الموسم السابع، كما قمنا باختيار مسار مميز يضم تحديات تتطلب مهارات فنية وبدنية ستزيد من روعة وقوة التنافس وزيادة خبرات وتجارب درّاجينا الوطنيين المشاركين في البطولة».

وقالت اللجنة المنظمة في بيان لها إنه تم تسجيل 100 مشارك، وذلك في زيادة ملحوظة لأعداد المشاركين في ظل النجاحات التي حصدتها بطولة السلم عموماً في المواسم السابقة، والسباق الصحراوي على وجه التحديد الذي ينال شعبية متزايدة في الدولة في إطار ارتفاع أعداد ممارسي رياضة الدراجات الهوائية عموماً.

وأكدت اللجنة المنظمة أنها «أكملت الترتيبات مع شركاء النجاح الجهات الحكومية لتأمين مسار السباق وتوفير جميع إجراءات السلامة للمتسابقين، وفق خطة متكاملة تسعى من خلالها لمواصلة إقامة هذا النوع من السباقات بأعلى المعايير ومراعاة أدق التفاصيل».

وتضم اللجنة المنظمة في عضويتها، ماجد عبدالرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ومحمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة الفنية، ورامي بسام النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويق.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية للموسم السابع خمسة ملايين درهم، إذ يتضمن برنامج المنافسات للموسم السابع تنظيم سبعة سباقات لمختلف الفئات بمشاركة أكثر من 1000 دراج، وشهدت انطلاقة الموسم إقامة سباقات الإماراتيين الهواة، سباق الإماراتيات، سباق النخبة الرجال، إلى جانب السباقين الصحراويين، وستتم إقامة سباق الهواة الإماراتيين الثاني 4 فبراير المقبل لمسافة 137 كلم، وسباق النخبة السيدات 5 من الشهر نفسه لمسافة 157 كلم.