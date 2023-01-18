الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، عبر حسابه علي فيسبوك أن مسئولي نادى بيراميدز فعلوا بند تمديد عقد البوركينى بلاتى توريه لاعب وسط الفريق الكروى الأول، لمدة موسم إضافى، وذلك بعد خطة مسئولي الزمالك لضم نجم الفريق لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكتب عمر ربيع ياسين : "رسميًا بلاتي توريه يمدد تعاقده مع بيراميدز لمدة موسم إضافي".

وكان عقد بلاتى توريه مع بيراميدز ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ويشمل العقد بند بأحقية بيراميدز فى تمديد العقد بشرط إخطار اللاعب فى شهر يناير الجارى بهذا التمديد.

بيراميدز تأهل لنهائى كأس مصر 2021 / 2022 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس مصر.