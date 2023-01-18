شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مواجهات اليوم بالقسم الثانى.. دكرنس متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق دكرنس بقيادة سعيد صبحى صدارة جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 26 نقطة، متفوقا على بلدية المحلة وطنطا أصحاب الـ25 نقطة، بعد مرور 14 جولة من مسابقة القسم الثانى هذا الموسم.

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مواجهات اليوم

1 دكرنس 26 نقطة

2 بلدية المحلة 25 نقطة

3 طنطا 25 نقطة

4 المنصورة 22 نقطة

5 كفر الشيخ 23 نقطة

6 جمهورية شبين 20 نقطة

7 أبو قير للأسمدة 20 نقطة

8 بروكسى 19 نقطة

9 اتحاد نبروه 19 نقطة

10 الأوليمبى 16 نقطة

11 سبورتنج 16 نقطة

12 المجد 14 نقطة

13 الحمام 13 نقطة

14 هلال الضبعة 13 نقطة

15 المصرى بالسلوم 8 نقاط

16 بايونيرز 6 نقاط

يحل فريق دكرنس متصدر مجموعة بحرى برصيد 26 نقطة ضيفا ثقيلا على بلدية المحلة صاحب الوصافة برصيد 25 نقطة فى قمة مباريات المجموعة، ويأمل سعيد صبحى فى تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط من أجل الحفاظ على الصدارة، فى المقابل يسعى أحمد عبد الرؤوف فى استغلال عاملى الأرض والجمهور فى انتزاع الصدارة وإسقاط دكرنس.

وفى مباراة لا تقل أهمية عن مواجهة بلدية المحلة ودكرنس، حيث يحل طنطا صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ضيفا على فريق المنصورة صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة فى مباراة بـ6 نقاط، حيث يأمل عمرو أنور مدرب فريق طنطا فى العودة بالثلاث نقاط لخطف الصدارة حال تعادل دكرنس والبلدية، فى الوقت نفسه يسعى أحمد سارى مدرب المنصورة لخطف الفوز والثلاث نقاط للعودة للتنافس بقوة على صدارة المجموعة.

وفى نفس التوقيت يلتقى بايونيرز مع الأوليمبى، المصرى بالسلوم مع هلال الضبعة، جمهورية شبين مع المجد، بروكسى مع نبروه.

وافتتح مباريات المجموعة، مساء الاثنين عندما حقق فريق الحمام فوزا مهما على فريق كفر الشيخ بهدفين نظيفين، افتتح محمد رضا أهداف المباراة لصالح فريق الحمام قبل أن يضيف محمد مكاوى الهدف الثاني ليحسم الحمام المباراة لصالحه، ليرفع الحمام رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الثاني عشر فى ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما بقى كفر الشيخ فى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.