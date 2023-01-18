شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة: لم يتحدث معى حتى الآن أى شخص لعودتى للزمالك وأنا تحت أمر النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود شبانة، لاعب فريق سموحة، أنه مستمر حتى الآن مع فريق سموحة داخل المعسكر استعدادا لمواجهة سيراميكا يوم الجمعة فى بطولة الدورى.

وقال محمود شبانة فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حتى الآن لم يتحدث معايا على عودتى للزمالك من مسئولى الزمالك ومستمر مع سموحة فى المعسكر استعدادا لمباراة سيراميكا يوم الجمعة".

وأضاف مدافع سموحة: "أنا تحت أمر الزمالك فى أى وقت وانا حاليا معارا فى سموحة ولم يتم إبلاغى بأى شىء سواء من سموحة أو من الزمالك".

وأوضح شبانة: "كنا نتمنى الوصول إلى نهائى كأس مصر ولكن واجهنا فريق قوى،و بدأنا المباراة بتركيز زيادة أثر على اللاعبين واستقبلنا هدفين مبكرين أثروا على المباراة ولم يكن معنا التوفيق".

وتابع: "الهانى سليمان حارس كبير وشايل الفريق الفترة الماضية والذى حدث أمام الأهلى بيحصل فى الكرة مكانش فى يومه خالص وهو من كباتن الفرقة وله دور كبير فى لم شمل الفريق".

وتأهل الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32"، ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.