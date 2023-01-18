شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: سنقدم شكوى ضد الأهلى بسبب جماهيره.. ولن نترك حق الزمالك بعد مشاركة كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في لقاء سموحة بنصف نهائي كأس مصر.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية: "سنقوم بتقديم شكوى جديدة ضد محمود عبد المنعم كهربا بسبب مشاركته في مباراة الأهلي اليوم ضد سموحة".

وأضاف: "العقوبة الأساسية كانت تغريم كهربا 2 مليون دولار مع منعه من اللعب لحين السداد، وبعد مرور 45 يوما من الحكم وعدم تسديد اللاعب، تم إيقافه لمدة 6 أشهر".

وواصل: "الاتحاد الدولي لم يُصرح بأحقية كهربا في المشاركة، واتحاد الكرة طالب في الخطاب المُنتشر عبر وسائل الإعلام بالالتزام بلوائح وقرارات الاتحاد الدولي".

وتابع: "لن نترك حق نادي الزمالك، ولدينا جلسة مع لجنة الانضباط يوم 2 فبراير، وستُصدر عقوبة جديدة بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة على اللاعب".

واختتم: "سنتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد النادي الأهلي بسبب جماهيره التي قامت بسب لاعبي الزمالك خلال مواجهة فريقهم ضد سموحة، فى مسابقة كأس مصر".

من ناحية أخرى، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن آخر التطورات فى مفاوضات القلعة البيضاء مع إدارة نادى بيراميدز لضم عبد الله السعيد خلال انتقالات يناير الجارى.

وشدد أمير مرتضى على أنهم ينتظرون وصول سالم الشمسي مالك نادى بيراميدز من أجل الاجتماع معه لحسم الصفقة، خاصة أن الأبيض يتمسك بوجوده.

وتابع المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء: "عبد الله السعيد لاعب كبير يحتاج الزمالك، ونفس القصة الزمالك يحتاجه فنيا، وحاولنا فى الصيف ضمه ولكن المفاوضات لم تكتمل".

وأشار إلى أن الزمالك يسعى لضم اللاعب بالطريقة السليمة، والتى لن تضره والتى تؤكد على العلاقة المحترمة والجيدة بين الناديين.