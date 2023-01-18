ريال سوسييداد وإشبيلية إلى الدور ربع النهائي بكأس الملك

تأهل ريال سوسييداد وإشبيلية إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عقب فوزيهما على ريال مايوركا 1-0 وديبورتيفو ألافيس بالنتيجة ذاتها تباعا في الدور الـ 16 الثلاثاء.



وفي المباراة الأولى، سجّل لاعب الوسط الشاب روبر نافارو هدف الفوز لسوسييداد المحلّق هذا الموسم (5).



ويقدّم سوسييداد عروضاً نارية هذا الموسم اذ يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع.



كما لا يبتعد الفريق سوى ثلاث نقاط عن ريال مدريد الثالث وست نقاط عن برشلونة المتصدر.



وفي المباراة الثانية، فاز إشبيلية المتعثر هذا الموسم على ديبورتيفو ألافيس بفضل هدف الكرواتي المخضرم ايفان راكيتيتش (48).



ويواجه الفريق الأندلسي موسما سيئا بكل ما للكلمة من معنى حيث يحتل المركز التاسع عشر ما قبل الأخير ويواجه خطراً جدياً بالهبوط من "لاليغا".



وكان ريال بيتيس تُوج بلقب المسابقة العام الماضي بعد فوزه على فالنسيا في النهائي بركلات الترجيح.



وتستكمل مباريات هذا الدور الاربعاء حيث يلعب اتلتيكو مدريد مع ليفانتي، فيما يخوض برشلونة وريال مدريد مباراتيهما الخميس امام نادي اتلتيكو سبتة وفياريال تباعا.



(فرانس برس)