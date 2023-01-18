الامارات | «العاصفة» و«الرئاسة» تقتسمان ألقاب مهرجان ولي عهد دبي للهجن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتسمت مؤسستا هجن العاصفة وهجن الرئاسة ألقاب مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023 في اليوم الختامي لمشاركات هجن أصحاب السمو الشيوخ، من خلال إقامة 13 شوطاً في سن الحول والزمول لمسافة ثمانية كيلومترات، بينما يختتم المهرجان اليوم بإقامة منافسات هجن أبناء القبائل.

وواصل شعار هجن العاصفة تألقه من خلال الأشواط الرئيسة ونجح في حصد صدارة الشوط الرئيس للحول عن طريق «الشاهينية» التي قادها غياث الهلالي للصدارة بزمن قدره 12:14:4 دقيقة، بينما سيطرت هجن الرئاسة على قمة التحدي الرئيس للزمول بعد أن قدم المضمر حمد سعد قذلة الأحبابي «شاهين» على المركز الأول بتوقيت قدره 12:46:2 دقيقة. وتألق شعار هجن الرئاسة في الشوط الثالث للحول الذي قاد من خلاله محمد زيتون المهيري «الشاهينية» إلى الصدارة بزمن بلغ 12:17:7 دقيقة، وعادت هجن العاصفة لاصطياد لقب الشوط الرابع للحول، وذلك عندما تمكن غياث الهلالي من قيادة «الشاهينية» في توقيت قدره 12:27:6 دقيقة.

في المقابل، تألقت هجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مشاركتها في منافسات الحول والزمول التي أقيمت في الفترة الصباحية، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023 لمسافة ثمانية كيلومترات، بمشاركة كبيرة من جانب مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

وقاد المضمر المميز لهجن الرئاسة محمد زيتون المهيري «الشاهينية» لصدارة الشوط الرئيس للحول بزمن وقدره 12:31:3 دقيقة، وأضاف المضمر نفسه اللقب الثاني لشعار هجن الرئاسة بواسطة «شاهين» الذي كسب قمة الشوط الرئيس للزمول بتوقيت بلغ 12:49:6 دقيقة.

وعاد المضمر ذاته ليكسب الشوط الثالث للحول عن طريق «الشاهينية» التي قطعت مسافة السباق في زمن قدره 12:24:6 دقيقة، وتمكن المضمر علي جميل الوهيبي من الفوز في الشوط الرابع للحول بعد أن قدم «هملولة» على الصدارة مسجلة توقيتاً بلغ 12:32:7 دقيقة، وبلغ التوقيت الأفضل في جميع الأشواط 12:23:3 دقيقة، الذي حققته «الكايدة» لهجن سيح السلم تحت قيادة المضمر سيف بن عمير العميمي الفائزة بصدارة الشوط الثامن للحول.

على صعيد متصل، تتجه الأنظار اليوم إلى أهم الرموز في مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، وستُقام ستة أشواط لهجن أبناء القبائل في سن الحول والزمول، تتنافس من خلالها الشعارات على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح وثلاثة ملايين درهم، وسيف ولي عهد دبي للإنتاج ومليوني درهم، وخنجر الزمول للإنتاج و1.5 مليون درهم، وخنجر الزمول المحليات و1.5 مليون درهم، بالإضافة إلى خنجر الزمول المفتوح ومليوني درهم، بينما تتنافس الحول المحليات على الشداد ومليوني درهم.