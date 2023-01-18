الامارات | رمسـة خليجي 25

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «البشت»

أهدى أحد وجهاء العراق عباءة كتف عراقية (بشت) من النوع الممتاز، إلى مدرب منتخب العراق، البرازيلي جورفان فييرا، الذي يوجد في البصرة تزامناً مع إقامة «خليجي 25»، تكريماً لنجاحه السابق في قيادة منتخب العراق للفوز ببطولة آسيا في عام 2007.

مليون

قال مسؤولون في قطاع المطاعم في البصرة: «إنه تم شوي نحو مليون سمكة من النوع النهري، على طريقة (المسكوف) في مطاعم البصرة، خلال (خليجي 25)، في حالة غير مسبوقة في مختلف مناسبات المدينة الجنوبية».

مدرب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً بشأن إقالة أحد مدربي المنتخبات المشاركة في «خليجي 25»، بسبب النتائج المتواضعة، في حين أن اتحاد الكرة الذي يتبع له هذا المدرب لم يعلن حتى الآن رسمياً إقالة المدرب من عدمه.

طاقم

أسندت لجنة الحكام ببطولة كأس الخليج العربي الـ25، التي تستضيفها مدينة البصرة، مهمة إدارة المباراة النهائية التي تجمع العراق وعُمان على ملعب البصرة الدولي، يوم غدٍ، إلى طاقم تحكيم روماني بقيادة كوفاكس ستيفان، ويساعده مواطناه ماريتيمو فاسيلي وآراتين ميهاي، والحكم الرابع والخامس على التوالي القطريان سلمان الفلاحي وزاهر الشمري. وجاء الفرنسي جيريمي بينارد حكماً للفيديو المساعد، يعاونه كل من المغربي رضوان جيد، والسعودي عبدالله الشهري، بينما البحريني خليفة الدوسري مقيّماً للحكام.

تصريحات

لاحظ مراقبون ابتعاد مسؤول إداري بارز بأحد المنتخبات الخليجية المشاركة في «خليجي 25» بالعراق، عن التصريحات الإعلامية لوسائل الإعلام عقب خروج منتخب بلده من المنافسة، رغم أن هذا المنتخب كان أحد المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب الخليجي.