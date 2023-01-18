الامارات | شباب الأهلي يجدد الفوز على البشائر العماني في سوبر غرب آسيا للسلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّد فريق السلة في نادي شباب الأهلي، أمس، انتصاره على فريق البشائر العماني، وفاز عليه بفارق 31 نقطة وبنتيجة (92-61)، أمس، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، لحساب مرحلة الإياب في المجموعة الأولى من بطولة (سوبر غرب آسيا) عن المنطقة الخليجية، مع العلم أن شباب الأهلي كان قد فاز ذهاباً في ديسمبر الماضي بنتيجة (71-69).

وعزز فريق شباب الأهلي صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة ورصيد ثماني نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن الهلال الوصيف الذي فاز بدوره أول من أمس، على كاظمة الكويتي (92-87)، ليحتل كاظمة المركز الثالث بخمس نقاط، وبقاء البشائر العماني في المركز الرابع والأخير بأربع نقاط.

وجاء أداء شباب الأهلي في لقاء البشائر إياباً مغايراً عن الصورة التي بدا عليها «فرسان دبي» في لقاء الذهاب، من حيث الانضباط التكتيكي، وتنفيذ الإغلاق الدفاعي المحكم، وسرعة نقل الكرة وبناء الهجمات السريعة، التي أتاحت للاعبي شباب الأهلي بسط سيطرتهم المحكمة على مراحل شوطي المباراة ونيل الأفضلية المطلقة بنتائج المراحل الأربع بواقع (22-12 و19-16 و28-13 و23-20).

ويدين شباب الأهلي في انتصاره لتألق كل من الدولي قيس عمر بتسجيله 30 نقطة، بجانب المحترفين البوسني ميلان ميلوسيفيتش والأميركي براندون تريشي بتسجيلهما 28 و21 نقطة على التوالي. ويستكمل شباب الأهلي في السابع من مارس المقبل جولات مرحلة الإياب، حين يحل ضيفاً على كاظمة الكويتي، قبل أن يختتم مبارياته في 20 من الشهر ذاته بلقاء الهلال في الرياض ضمن الجولة الثالثة والأخيرة.