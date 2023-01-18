الامارات | البصرة تسعى لاستضافة كأس آسيا 2027

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف محافظ مدينة البصرة العراقية عضو اللجنة المنظمة لخليجي 25، أسعد العيداني، عن أنه تلقى وعداً من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جيانو إنفانتينو، بالعمل على رفع الحظر عن اللعب في الملاعب العراقية خلال الفترة المقبلة. وقال العيداني في حديثه لوسائل الإعلام العراقية إن رئيس الاتحاد الدولي أشاد بالحضور الجماهيري، خصوصاً في حفل افتتاح خليجي 25، وأوضح أن هذا الجمهور يستحق ان ترفع العقوبات عن ملاعبه لكي يتمتع بكرة القدم، وألا يقتصر رفع الحظر عن ملاعب البصرة بل جميع الملاعب في العراق، وأن تستقبل المنتخبات في البطولات المقبلة، مشيراً إلى أن رئيس «فيفا» وجد الوضع آمناً، وبإمكان العراق استضافة البطولات.

وأعرب العيداني عن سعادته لكسر الرقم القياسي بعدد الحضور الجماهيري الذي يحضر بطولات الخليج، مبيناً أن البطولة نجحت، وأنه سيسعى لأن تستضيف البصرة بطولة آسيا في 2027، مبيناً أن الملف الوحيد المقدم لاستضافة البطولة هو من السعودية، وقد يكون هناك ملف مشترك بين البلدين.