الامارات | بوكاجونيورز وراسينغ يتدربان في العين استعداداً للسوبر الأرجنتيني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل صباح أمس فريقا بوكاجونيورز وراسينغ كلوب إلى مطار العين الدولي، استعداداً لخوض منافسات كأس السوبر الأرجنتيني الذي سيقام على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، الجمعة المقبل، الساعة 07:30 مساءً.

وكان في مقدمة مستقبلي الفريقين مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي محمد الرميثي.

وتقام مباراة كأس السوبر الأرجنتيني للمرة الأولى خارج الأرجنتين، بموجب اتفاقية موقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والتي تمتد لأربع سنوات، دعماً لخطط شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على استضافة الأحداث الرياضية التاريخية لكرة القدم في أبوظبي.

ويتدرب بوكا جونيورز تحضيراً للقمة المرتقبة في استاد طحنون بن محمد، فيما يُجري راسينغ كلوب تدريباته في استاد خليفة بن زايد، ويقام التدريب الرئيس والرسمي الذي يسبق المباراة بيوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، كما يستضيف استاد هزاع المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، والذي يجمع بين قائدي الفريقين، غداً، الساعة 04:30 مساءً في قاعة المؤتمرات الصحافية.