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الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع 5 لاعبين جدد

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محمد فاضل ■ الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة نادي دبا الفجيرة عن التعاقد مع خمسة لاعبين جدد تمهيداً لمشاركتهم مع الفريق الأول في الموسم الجاري لدوري أدنوك للمحترفين، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظمته الشركة في مقر النادي أمس. واللاعبون هم كل من المهاجم البرازيلي ادواردو دا سيلفا الملقب بـ«ايدو» ومواطنه بيدرو هنريكي على سبيل الإعارة من نادي كروزيرو ومواطنهما روجيرو الفيس القادم من الدوري الأوكراني، بجانب اللاعب المواطن حبيب يوسف قادماً من البطائح وخميس عبدالله قادما من خورفكان. حضر المؤتمر الصحافي نائب رئيس شركة دبا الفجيرة عبدالله الظنحاني. يُذكر أن إدارة دبا الفجيرة تعاقدت مع المدرب المواطن حسن العبدولي خلفاً للمدرب الفرنسي غريغوري. ويحتل دبا الفجيرة المركز قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري برصيد أربع نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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