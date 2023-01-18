7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17-1-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر، بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء.

فرج عامر مهاجما العشرى: أجبرت سموحة على شراء لاعبين بملايين وطلبت رحيلهم

هاجم فرج عامر رئيس نادى سموحة، طارق العشرى المدير الفنى للفريق بعد تصريحاته بعد المباراة بأنه لا يستطيع العمل فى هذا الجو بعد الخسارة من الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر 3 /1.

أكد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، أنه سعيد بما قدمه الفريق أمام سموحة، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأهلى 3 / 1 وتأهل للنهائى.

تقرر تأجيل نهائي كأس مصر والذى يجمع الأهلي و بيراميدز والذى كان محددًا له يوم 3 فبراير المقبل لموعد يحدد فيما بعد، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

اعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش في الخامسة مساء غدا علي ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

طلب فيريرا المدير الفنى للزمالك من جهازه المعاون تجهير سيد عبد الله نيمار ومصطفى شلبى ثنائى الفريق من أجل الإعتماد عليهما فى لقاء القمة المقبل أمام الأهلى فى المباراة المقررة بينهما باستاد القاهرة السبت المقبل فى الجولة الرابعة عشر للدورى.

تسلم اليوم، الثلاثاء، حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق، مهام عمله فى الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي، تحت قيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، وتأتى خطوة تعيين المحمدي كبداية لتصحيح المسار بالفريق، بعدما ودع نادى الزمالك كأس مصر من الدور نصف النهائى بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام بيراميدز بنتيجة 4/3.