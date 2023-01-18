شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17-1-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا، على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 35 / 16.

تعرف على حكام مباريات الدورى غدا

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أطقم الحكام التى ستدير الثلاث مباريات التى ستقام غدًا الأربعاء فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يدير الحكم إبراهيم نور الدين مباراة الطلائع والإسماعيلى، المقرر لها الخامسة مساءً ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر بالدورى، ويعاونه سيد نافع وأحمد بكر ومحمود رشدى وخالد الغندور حكم فار، وسامى هلهل.

هاجم فرج عامر رئيس نادى سموحة، طارق العشرى المدير الفنى للفريق بعد تصريحاته بعد المباراة بأنه لا يستطيع العمل فى هذا الجو بعد الخسارة من الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر 3 /1.

كولر: كهربا قدم كل ما طلبته واقتربنا من المهاجم الجديد

أكد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، أنه سعيد بما قدمه الفريق أمام سموحة، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأهلى 3 / 1 وتأهل للنهائى.

عامر حسين: تأجيل نهائى كأس مصر بعد فوز الأهلى.. والموعد الجديد خلال أيام

تقرر تأجيل نهائي كأس مصر والذى يجمع الأهلي و بيراميدز والذى كان محددًا له يوم 3 فبراير المقبل لموعد يحدد فيما بعد، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

كهربا يُنير سماء الجزيرة ويصعد بالأهلي لنهائي الكأس بثلاثية في سموحة

تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

ميدو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الطلائع ويستبعد هذا الخماسي

اعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش في الخامسة مساء غدا علي ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

فيريرا يطلب من جهازه المعاون تجهيز نيمار وشلبى للقاء القمة

طلب فيريرا المدير الفنى للزمالك من جهازه المعاون تجهير سيد عبد الله نيمار ومصطفى شلبى ثنائى الفريق من أجل الإعتماد عليهما فى لقاء القمة المقبل أمام الأهلى فى المباراة المقررة بينهما باستاد القاهرة السبت المقبل فى الجولة الرابعة عشر للدورى.

حسين ياسر المحمدى يتسلم مهام عمله فى الجهاز الفنى للزمالك

تسلم اليوم، الثلاثاء، حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق، مهام عمله فى الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي، تحت قيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، وتأتى خطوة تعيين المحمدي كبداية لتصحيح المسار بالفريق، بعدما ودع نادى الزمالك كأس مصر من الدور نصف النهائى بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام بيراميدز بنتيجة 4/3.

فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا، على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 35/16