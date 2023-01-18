شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختار محمود كهربا "نسر" مباراة سموحة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، محمود عبد المنعم كهربا "نسر" مواجهة سموحة، فى لقاء كأس مصر، الذى جمع الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، وحقق المارد الأحمر الفوز وتأهل للمباراة النهائية.

ونشرت صفحة الأهلى صورة محمود كهربا، معلقين عليها: "نسر مباراة اليوم هو لاعبنا محمود عبد المنعم كهربا.. بتمريرتين حاسمتين وهدف .. ومستوى أكثر من رائع.. استمر".



كهربا

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

سجل أهداف الأهلي، أحمد عبد القادر وحمدى فتحى وكهربا، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة من ضربة جزاء، وشهدت مباراة الليلة تألق محمود عبد المنعم كهربا العائد للمشاركة الرسمية مع الأهلي بعد فترة غياب دامت نحو 15 شهراً للإيقاف وقبلها الإعارة 6 أشهر في الدوري التركي، حيث سجل كهربا هدفاً وصنع هدفين إحداهما لأحمد عبد القادر والثاني لحسين الشحات.

وبذلك يضرب الأهلي موعداً مع بيراميدز في نهائي كأس مصر بعدما صعد الفريق السماوي للدور النهائي عقب تخطيه عقبة الزمالك أمس بركلات الجزاء الترجيحية .

ونجح كهربا في التعبير عن قدراته الهجومية جيداً في لقاء سموحة حيث شارك في مركز المهاجم الصريح و"أنار" سماء الجزيرة بعد مساهمته في ثلاثة أهداف ليصعد بالمارد الأحمر للنهائي.

كما شهدت مباراة سموحة ظهور صفقات الأهلي الجديدة ، مروان عطية ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح لأول مرة بعد التعاقد معهم في يناير الجاري.