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تعرف على حكام مباريات الدورى غدا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أطقم الحكام التى ستدير الثلاث مباريات التى ستقام غدًا الأربعاء فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يدير الحكم إبراهيم نور الدين مباراة الطلائع والإسماعيلى، المقرر لها الخامسة مساءً ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر بالدورى، ويعاونه سيد نافع وأحمد بكر ومحمود رشدى وخالد الغندور حكم فار، وسامى هلهل.

فيما يدير مباراة حرس الحدود والداخلية المقرر لها الساعة 2:45 مساء، عبد العزيز السيد، وإبراهيم السودانى، ومحمود دين، إبراهيم محمد، وعمرو الشناوى حكم فار، ومصطفى عطية.

بينما يدير مباراة إنبى وفيوتشر المقرر لها السابعة مساءً، عمرو عايد، وهشام الدسوقى، وأحمد الفار، وحسنى سلطان، ومحمود بسيونى حكم فيديو، وسمير جمال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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