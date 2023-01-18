شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 17/ 1/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء، الموافق 17/ 1/ 2023، العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، زيزو يعتذر لجماهير الزمالك: عمرى ما عرفت أهرب ولا أستخبى، وفيريرا يجهز أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى أمام الأهلى.

زيزو يعتذر لجماهير الزمالك: عمرى ما عرفت أهرب ولا أستخبى

وجه أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك، رسالة اعتذار إلى جماهير القلعة البيضاء، وذلك عقب إهداره ركلة الجزاء الأولى في مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي الكأس.

فيريرا يجهز أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك أمام الأهلى

يجهز البرتغالى جيوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق من أجل عودته للتشكيل الأساسى للفريق فى لقاء القمة أمام الأهلى بعد غيابه فى المباريات الأخيرة بسبب أزمته الأخيرة، بالإضافة لعبد الله جمعة.

بيراميدز: لم نتلق عرضا من الزمالك لضم عبد الله السعيد

أكد مسئولو نادي بيراميدز، أنهم لم يتلقوا أي عروض من نادي الزمالك بشأن ضم عبد الله السعيد، قائد فريق الكرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

منافس الزمالك.. موعد مباراة الترجي والصفاقسي فى الدوري التونسي

يحل فريق الترجي الرياضي ضيفاً ثقيلاً على الصفاقسي، مساء غد الأربعاء، فى قمة الجولة الثامنة ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدورى التونسي للموسم الحالى 2022-23.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الأهلى فى الدوري والقناة الناقلة

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021 – 2022. جهاز المصرى يحذر مروان حمدى بعد حضور مباراة الزمالك وبيراميدز وجه إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادى المصرى تحذيراً لمروان حمدى مهاجم الفريق، والذى تواجد بالأمس فى مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر، والتى انتهت بفوز بيراميدز وتأهله إلى المباراة النهائية للبطولة عقب الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3.

هل يظهر عبد الله السعيد بقميص الزمالك بعد تعطل الصفقة 4 مواسم؟

لا يختلف اثنان على القدرات الفنية التى يمتلكها عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز حالياً، والذى وصلت علاقته مع ناديه الحالى إلى طريق مسدود، ليخرج مصرحاً أنه يريد اللعب فى نادى الزمالك، للعودة إلى أجواء اللعب فى نادٍ جماهيرى.

حسين ياسر المحمدى يتسلم مهام عمله فى الجهاز الفنى للزمالك