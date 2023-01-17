ديربي الغضب.. صراع إيطالي في الرياض اليوم 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجدد الإثارة الكروية العالمية مساء اليوم بعد أن احتضن ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض السوبر الإسباني، الذي ختم الأحد بأكبر لقاءات العالم تنافسية ( برشلونة وريال مدريد)، حيث يعود اليوم بمباراة السوبر الإيطالي «EA Sports Supercup» للمرة الثالثة، الذي يجمع بين إي سي ميلان وإنتر ميلان، وستكون مباراة السوبر اليوم واحدة من أهم سلسلة فعاليات موسم الدرعية 2022، حيث ستحظى باهتمام عالمي لما يملكه الفريقان من قاعدة جماهيرية ضخمة على مستوى العالم.

وحقق ميلان لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، فيما ظفر إنتر بالكأس عقب الفوز على يوفنتوس في المباراة النهائية. ويحتل ميلان حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 9 نقاط خلف نابولي المتصدر، ومتفوقا بنقطة واحدة على يوفنتوس وإنتر ميلان.

ويدخل إنتر ميلان اللقاء مدافعا عن اللقب الذي حققه في النسخة الماضية على حساب يوفنتوس، عندما فاز عليه بنتيجة 2-1 في ميلانو يناير الماضي.

وكانت آخر مرة أقيمت فيها بطولة كأس السوبر الإيطالي خارج إيطاليا في ديسمبر 2019، في الرياض، وتغلب حينها لاتسيو على يوفنتوس، ثم أقيمت البطولة في إيطاليا خلال النسختين الماضيتين، بسبب فيروس كورونا، وتوج يوفنتوس وإنتر ميلان بلقبي 2021 و2022 على الترتيب.

لقاء سيتردد صداه هذه السنة حتى العاصمة الصينية بكين، مقر المالكين للناديين العريقين محليا وأوروبيا.

نجوم الغريمين ميلان وإنتر سيكونون في الموعد ولا غرابة، اليوم السعودية أضحت وجهة عالمية لاحتضان البطولات العالمية، إضافة إلى انضمام كريستيانو للعب بدوري روشن السعودي، فضلا عن اللقاء الذي جمع الريال مع البارشا بنجومهم ضمن منافسات السوبر الإسباني الذي حققه برشلونه.

كما أن الجماهير على موعد مع لقاء يجمع نيمار وميسي وراموس وماركينيوس وفيتور فيريرا والعملاق دوناروما بالرياض مع نجوم الهلال والنصر، حتما اللقاء سيشهد حضورا كبيرا، امتداد للأرقام الكبيرة التي سُجلت في مباريات كأس السوبر الإسباني.

ويتقدم صفوف إنتر ميلان المخضرم لوتارومارتينيز، بعد مشاركة مشرفة مع بلاده في الفوز بكأس العالم 2022، و إيدين دجيكو وكذلك الإيطالي المدافع باستوني، وأيضا مهاجم إيه سي ميلان جيرو هداف فرنسا التاريخي، ومواطنه تيو والمخضرم دافيد كالابرياز.

ستيفانو بيولي مدرب ميلان أبدى ثقة كبيرة في لاعبيه، وتحدث أن الهدف الفوز ولا شيء غيره، وقادرون على ذلك. ولا شك يمتلك نجوما وجاهزية.

في المقابل، المخضرم السيد سيموني القائد الفني لكتيبة الإنتر، تحدث بلغة الخبير، بأن مثل هذه البطولات خروج المغلوب تحسمها تفاصيل دقيقة جدا، وأبدى جاهزية واستعداد كتيبته لخوض غمار هذا الديربي (ديربي الغضب).

المواجهات بين الفريقين

آخر 20 لقاء جمعت الفريقين







فوز ميلان – 5 مرات



فوز إنتر ميلان – 9 مرات



تعادلات – 6 مواجهات



سجل ميلان 23 هدفا خلال الـ20 لقاء



سجل إنتر ميلان 31 هدفا



نسبة الانتصارات