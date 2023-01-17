14,750 كلم قطعها الفريق الباريسي لعيون موسم الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 14750 كلم مسافة تقريبية سيقطعها فريق باريس سان جيرمان لخوض لقاء كأس موسم الرياض، وهي المسافة التي سيقطعها الفريق الباريسي من فرنسا للعاصمة السعودية الرياض مرورا بالعاصمة القطرية التي سيصلها الثلاثاء بساعات طيران تصل إلى 21 ساعة و55 دقيقة، والتي ستشهد توقفه فيها وخوض حصة تدريبية على ملعب حمد الدولي قبل وصوله للرياض اليوم الأربعاء لخوض مواجهة نجوم قطبي العاصمة السعودية الهلال والنصر الخميس في تمام الساعة الـ 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تفوق البرغوث على الدون

وتحمل مواجهة الخميس رقم 37 بين رونالدو وميسي بعد أن لعب الثنائي وجها لوجه في الكثير من البطولات مع أنديتهما السابقة، ومواجهتين وديتين مع منتخبات بلادهما، حيث لعب رونالدو ضد ميسي 36 مباراة في كل البطولات، نصفها ضمن منافسات الدوري الإسباني

المواجهات بين ميسي ورونالدو شهدت تفوقا للنجم الأرجنتيني الذي فاز 16 مرة مقابل 11 انتصارا لرونالدو، بينما حضر التعادل 9 مرات.

يتفوق ميسي بفارق هدف عن رونالدو في المواجهات المباشرة بينهما، حيث سجل ليونيل 22 هدفا مقابل 21 لرونالدو. اللذين لم يلعبا مباريات ودية مع الأندية من قبل، لكنهما لعبا مباراتين وديتين بين البرتغال والأرجنتين وفاز كل منهما في مباراة واحدة، كما سجل كل منهما في مرمى منتخب الآخر هدفا واحدا.

وكانت أكبر الانتصارات بينهما مسيرة لمصلحة ميسي بواقع 10 انتصارات مقابل 4 فوز لرونالدو، وحضر التعادل 4 مرات.

وسجل كريستيانو رونالدو تفوقه على ليونيل ميسي في عدد الانتصارات والأهداف كان في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث لعب الثنائي 5 مباريات لم يسجل خلالها ميسي أهدافا، بينما سجل كريستيانو 5 أهداف.

وشهد دوري أبطال أوروبا تعادلهما مرتين، وفاز ليونيل مرتين وكريستيانو مرتين، لكن الأرجنتيني سجل 3 أهداف مقابل هدفين للاعب النصر كريستيانو رونالدو.

قائمة قطبي العاصمة

في حين أعلنت أمس الأول قائمة فريق نجوم الهلال والنصر التي ستواجه باريس سان جيرمان الفرنسي على كأس موسم الرياض.

وتقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي، بقيادة المدرب مارسيلو جالاردو، حيث تجمع فريقي الهلال والنصر بقميص واحد لمواجهة منافس عالمي هو باريس سان جيرمان.

وسيتضمن الفريق من المحترفين الأجانب: كريستيانو رونالدو، الكوري الجنوبي جانج هيون سو، الثلاثي البرازيلي لويس جوستافو، ماتيوس بيريرا، وأندرسون تاليسكا، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، البيروفي أندري كاريلو، والمالي موسى ماريجا.

أما اللاعبون المحليون، فهم: محمد العويس، أمين بخاري، عبد الإله العمري، علي لاجامي، سعود عبد الحميد، عبد الله مادو، سلطان الغنام، خليفة الدوسري، علي البليهي، عبد الله الخيبري، عبد الله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، وسامي النجعي.

قطري يقود المواجهة

واستعدت الرياض للنزال التاريخي الذي سيقود فيها مختلط الهلال البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تقلد شارة القيادة من قبل رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، في المواجهة التي سيقودها طاقم تحكيمي قطري بقيادة الحكم عبدالرحمن الجاسم، ويعاونه مواطناه طالب سالم كمساعد أول، وسعود أحمد كمساعد ثان، أما حكم تقنية الفيديو «VAR»، فسيكون خميس المري.

المواجهات بين ميسي ورونالدو:

