فابيو مارتينز يتقمص دور المنقذ في الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف البرتغالي فابيو مارتينز، محترف الخليج، الأضواء بعد أن قاد فريقه للفوز على الوحدة (3-2)، مساء الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين.

وسجل مارتينز الهدفين الثاني والثالث ليقود فريقه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد أن سجل هدف الفوز على التعاون في الجولة الماضية.

وأسهم مارتينز بحصد الخليج لـ6 نقاط في جولتين، ليرفع الفريق رصيده إلى 10 نقاط حتى الجولة 13.

ولأول مرة يحقق الخليج فوزين متتاليين منذ موسم 2016-2017، لينتقل إلى المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.

وسجل مارتينز الذي تعاقد معه الخليج في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حرة، أنجح وأكثر صفقة تأثيرا على المستوى الفني بتسجيله 3 أهداف في مواجهتين حاسمتين، وأسهم في حصد نقاط الفوز خلالهما.

وكان فابيو قد ارتدى قميص الشباب في موسم 2020-2021 معارا من براجا البرتغالي، والذي خاض خلاله 27 مباراة في دوري المحترفين وأسهم خلالها بـ13 هدفا مسجلا 9 أهداف وصنع 4 لزملائه.

البرتغالي فابيو مارتينز:

