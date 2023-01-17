فابيو مارتينز يتقمص دور المنقذ في الخليج

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وسجل مارتينز الهدفين الثاني والثالث ليقود فريقه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد أن سجل هدف الفوز على التعاون في الجولة الماضية.وأسهم مارتينز بحصد الخليج لـ6 نقاط في جولتين، ليرفع الفريق رصيده إلى 10 نقاط حتى الجولة 13.
ولأول مرة يحقق الخليج فوزين متتاليين منذ موسم 2016-2017، لينتقل إلى المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.
وسجل مارتينز الذي تعاقد معه الخليج في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حرة، أنجح وأكثر صفقة تأثيرا على المستوى الفني بتسجيله 3 أهداف في مواجهتين حاسمتين، وأسهم في حصد نقاط الفوز خلالهما.
وكان فابيو قد ارتدى قميص الشباب في موسم 2020-2021 معارا من براجا البرتغالي، والذي خاض خلاله 27 مباراة في دوري المحترفين وأسهم خلالها بـ13 هدفا مسجلا 9 أهداف وصنع 4 لزملائه.
البرتغالي فابيو مارتينز:
- تدرج مارتينز بين الفئات السنية المختلفة لنادي بورتو البرتغالي.
- خاض تجارب مع أندية ديبورتيفو ألافيس وبراجا وتشيفاس وغيرها من الأندية المحلية.
- في عام 2020 قرر فابيو مارتينز خوض أول تجربة احترافية خارج البرتغال.
- انتقل معارا إلى الشباب قادما من براجا وعاد إلى صفوف الأخير بعد نهاية مدة التعاقد.
- في سبتمبر 2021، انتقل فابيو مارتينز إلى الوحدة الإماراتي واستمر معاه حتى انتقاله إلى الخليج.
- حسب موقع «ترانسفير ماركت»، تقدر القيمة السوقية للاعب بنحو 3.5 ملايين يورو خلال الوقت الراهن.
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