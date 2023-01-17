اختتام بطولة النخبة للريشة الطائرة

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وتوج رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن الفائزين بالبطولة، حيث حقق المركز الأول في فئة البراعم لاعب نادي الاتفاق عبدالعزيز المقهوى، وجاء ثانيا لاعب نادي القارة محمد العلي، وفي المركز الثالث لاعب نادي كميت فراس الدايل، ولفئة الناشئين حقق المركز الأول لاعب نادي الرياض فهد المالكي، وبالمركز الثاني لاعب نادي حراء عبدالرحمن سندي، وثالثا لاعب نادي الاتفاق علي النهدي، وحقق المركز الأول لفئة الشباب لاعب نادي الرياض عبدالله الدوسري، يليه بالمركز الثاني لاعب نادي عكاظ يزن صايغ، وفي المركز الثالث لاعب نادي الهلال عبدالله الغامدي، ولفئة الفريق الأول حقق المركز الأول لاعب نادي الهلال معاذ الغامدي، وثانيا لاعب نادي الاتفاق أحمد الساده، ونال المركز الثالث لاعب نادي كميت عبدالعزيز المعطش.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس بطولة النخبة للريشة الطائرة والمقامة بصالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض، بمشاركة 32 لاعبا من 13 ناديا، واستمرت منافساتها لمدة 3 أيام.وتوج رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن الفائزين بالبطولة، حيث حقق المركز الأول في فئة البراعم لاعب نادي الاتفاق عبدالعزيز المقهوى، وجاء ثانيا لاعب نادي القارة محمد العلي، وفي المركز الثالث لاعب نادي كميت فراس الدايل، ولفئة الناشئين حقق المركز الأول لاعب نادي الرياض فهد المالكي، وبالمركز الثاني لاعب نادي حراء عبدالرحمن سندي، وثالثا لاعب نادي الاتفاق علي النهدي، وحقق المركز الأول لفئة الشباب لاعب نادي الرياض عبدالله الدوسري، يليه بالمركز الثاني لاعب نادي عكاظ يزن صايغ، وفي المركز الثالث لاعب نادي الهلال عبدالله الغامدي، ولفئة الفريق الأول حقق المركز الأول لاعب نادي الهلال معاذ الغامدي، وثانيا لاعب نادي الاتفاق أحمد الساده، ونال المركز الثالث لاعب نادي كميت عبدالعزيز المعطش.

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