الدرعية تجمع أساطير الكرة الإيطالية

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ويشارك في اللقاء كل من؛ فرانسيسكو توتي، وأليساندرو دل بييرو، وروداريو ماركولين، واللاعب نيكولا فينتولا، وفنسنت كانديلا، إلى جانب لويجي دي بياجو، وأليساندرو ماتري، واللاعب كريستيان فييري، إضافة إلى ديميتريو ألبرتيني، وجانلوكا زامبروتا، إذ يشكل اللقاء تجربة استثنائية لعشاق الساحرة المستديرة، والكرة الإيطالية؛ للاستمتاع بلقاء النجوم، والتقاط الصور التذكارية معهم، ومشاهدتهم عن قرب، وذلك في أجواء شتوية بقلب الدرعية.ويمكن لمحبي كرة القدم حجز تذاكر اللقاء الذي سيقام ضمن فعاليات «ليالي الدرعية» من الساعة 2:30 إلى 4:30 مساء، وذلك عبر الرابط التالي: https://diriyahseason.sa/ar/events/meet-and-greet-legends-2023.
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