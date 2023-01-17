مدرب الاتحاد يجهز بدلاء البيشي والعبود لمواجهة الفيحاء

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فيما يواصل الثنائي عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي وجودهما في العيادة الطبية بالنادي، بسبب الإصابات التي تعرضا لها في مواجهة فريق الباطن الماضية، فيما تأكد شفاء وجاهزية المهاجم عبدالرزاق حمدالله والمدافع أحمد شراحيلي.وبدأ المدير الفني للفريق نونو سانتو التحضير للمواجهة المقبلة أمام فريق الفيحاء، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن للمحترفين.
ويسعى سانتو إلى تجهيز لاعبي الوسط البدلاء، بعد أن تضاءلت فرص ثنائي الاتحاد عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي، في المشاركة بالمباراة، واختيار الأنسب من بينهم حسب الاستعدادات والتجهيزات الفنية والتكتيكية، بعد أن تابع المنافس في عدد من اللقاءات السابقة.
وركز نونو خلال مران الفريق، على رفع المعدل اللياقي، قبل أن يطبق عددا من الجمل التكتيكية ، وختمها بمناورة على كامل الملعب. يحتل الاتحاد المركز الثالث بـ28 نقطة من 13 جولة، بفارق نقطتين عن المتصدر النصر.
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