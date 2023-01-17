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بسبب الأهلي .. إتحاد الكرة يقرر تأجيل نهائي كأس مصر

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الشارقة - اميمة ياسر - قرر اتحاد الكرة مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة نهائي كأس مصر و الذى يجمع الأهلي و بيراميدز والذى كان محددًا له يوم 3 فبراير المقبل ، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة و المشرف على المسابقات أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لنهائي كأس مصر مع المؤجلات الخاصة بالنادي الأهلي لارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية و مواجهة فريق أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير .

ووصل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحه ، بينما فاز بيراميدز على الزمالك .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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