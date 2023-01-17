شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصرف للاعبين مكافأة التعادل مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، 5000 جنيه لكل لاعب بالفريق مكافأة التعادل مع الزمالك في الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى، كما منحهم 5000 جنيه أخرى كمكافأة إجادة.

وتعادل الاتحاد السكندرى سلبياً مع الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضى على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري، في لقاء كان حصل فيه مورو ساليفو لاعب سيد البلد على رجل المباراة.

وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 فى المركز السابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل فى مباراة واحدة، كانت أمام الزمالك في الجولة الماضية من الدورى.

في سياق مختلف، أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، سلامته من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية وأبعدته عن المشاركة مع سيد البلد.

وبات محمود علاء جاهزاً من الناحية الطبية لموقعة البنك الأهلى المقرر لها يوم الخميس المقبل 19 يناير الجاري على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وبات أمر الدفع به في مباراة البنك تحت تصرف الصربى زروان مانولوفيتش المدير الفنى.

وغاب محمود علاء عن 3 مباريات للاتحاد السكندرى بدأت بإنبى في الجولة الحادية عشر واستمر اللاعب في الغياب أمام المصرى في الجولة الثانية عشر وأخيراً أمام الزمالك في الجولة الثالثة عشر من الدورى وانتهت بالتعادل السلبى.