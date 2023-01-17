شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر مهاجما العشرى: أجبرت سموحة على شراء لاعبين بملايين وطلبت رحيلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم فرج عامر رئيس نادى سموحة، طارق العشرى المدير الفنى للفريق بعد تصريحاته بعد المباراة بأنه لا يستطيع العمل فى هذا الجو بعد الخسارة من الأهلى فى نصف نهائى كأس مصر 3 /1.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع "تويتر": "المدير الفني لنادي سموحة اللي مش عارف يشتغل في الجو ده، من الذي أجبر النادي على شراء لاعبين بملايين الجنيهات وبعد ما قبضوا أكتر من ٦٠% طلب أنهم يمشوا ليه؟".

وتابع رئيس نادى سموحة: "طلبت من وزير الشباب والرياضة أن يصدر تعليماته بالتحقيق في هذه الكوارث الكروية التي حدثت في سموحة، ومن المسئول عنها، استغل حسن نية أعضاء مجلس الإدارة".

تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

سجل أهداف الأهلي ، أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا ، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة من ضربة جزاء ، وشهدت مباراة الليلة تألق محمود عبد المنعم كهربا العائد للمشاركة الرسمية مع الأهلي بعد فترة غياب دامت نحو 15 شهراً للإيقاف وقبلها الإعارة 6 أشهر في الدوري التركي، حيث سجل كهربا هدفاً وصنع هدفين إحداهما لأحمد عبد القادر والثاني لحسين الشحات.

وبذلك يضرب الأهلي موعداً مع بيراميدز في نهائي كأس مصر بعدما صعد الفريق السماوي للدور النهائي عقب تخطيه عقبة الزمالك أمس بركلات الجزاء الترجيحية .

ونجح كهربا في التعبير عن قدراته الهجومية جيداً في لقاء سموحة حيث شارك في مركز المهاجم الصريح و"أنار" سماء الجزيرة بعد مساهمته في ثلاثة أهداف ليصعد بالمارد الأحمر للنهائي.

كما شهدت مباراة سموحة ظهور صفقات الأهلي الجديدة ، مروان عطية ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح لأول مرة بعد التعاقد معهم في يناير الجاري.