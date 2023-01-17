شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر مهاجما العشرى: أجبرت سموحة على شراء لاعبين بملايين وطلبت رحيلهم والان مع تفاصيل الخبر
وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع "تويتر": "المدير الفني لنادي سموحة اللي مش عارف يشتغل في الجو ده، من الذي أجبر النادي على شراء لاعبين بملايين الجنيهات وبعد ما قبضوا أكتر من ٦٠% طلب أنهم يمشوا ليه؟".
وتابع رئيس نادى سموحة: "طلبت من وزير الشباب والرياضة أن يصدر تعليماته بالتحقيق في هذه الكوارث الكروية التي حدثت في سموحة، ومن المسئول عنها، استغل حسن نية أعضاء مجلس الإدارة".
تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.
وبذلك يضرب الأهلي موعداً مع بيراميدز في نهائي كأس مصر بعدما صعد الفريق السماوي للدور النهائي عقب تخطيه عقبة الزمالك أمس بركلات الجزاء الترجيحية .
ونجح كهربا في التعبير عن قدراته الهجومية جيداً في لقاء سموحة حيث شارك في مركز المهاجم الصريح و"أنار" سماء الجزيرة بعد مساهمته في ثلاثة أهداف ليصعد بالمارد الأحمر للنهائي.
كما شهدت مباراة سموحة ظهور صفقات الأهلي الجديدة ، مروان عطية ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح لأول مرة بعد التعاقد معهم في يناير الجاري.