شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تنهي أزمة مهاجم الإسماعيلي السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اللجنة المُشكلة من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إنهاء موقف التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي السابق بعد تسوية ملف مستحقاته المالية، وذلك بعد جلسة جمعته مع سامي عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

كما حضر الجلسة أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الشباب والرياضة.

يأتي ذلك ضمن الجهود الكبيرة من قبل اللجنة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي سعيًا وراء تحقيق الهدوء والاستقرار داخل النادي وفرض كافة الأجواء التي تكفل تعديل مسار الفريق وعودتة تدريجيا لمكانته المعتادة بين الكبار.

وعقب اسدال الستار علي أزمة التونسي فخر الدين بن يوسف يتم خلال ساعات فتح القيد من جديد للنادي الإسماعيلي ليتمكن من تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.