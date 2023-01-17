شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى:هناك من يرغب فى إقالتى بسموحة ..و الأهلى فاز فى أول 10 دقائق بسبب الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه طارق العشري المدير الفني لسموحه ، بالتهنئة لنادي الأهلي بعد الفوز 3 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد القاهرة الدولي في الدور قبل النهائي لكأس مصر .

قال طارق العشري في المؤتمر الصحفي أن مباراته أمام الأهلى إنتهت في أول 10 دقائق بعد تلقي شباك فريقه هدفين ، و أن سبب تغيير الهاني سليمان حارس المرمي مبكرا هو عدم تركيزه في أول المباراة و لم يكن يومه وفضلت الدفع بعمر صلاح.

حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر ليتأهل لنهائي كأس مصر ويضرب موعداً مع بيراميدز ، أحرزهم أحمد عبد القادر وحمدي فتحي و محمود كهربا ، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة من ضربة جزاء ، وشهدت مباراة الليلة تألق محمود عبد المنعم كهربا العائد للمشاركة الرسمية مع الأهلي بعد فترة غياب دامت نحو 15 شهراً للإيقاف وقبلها الإعارة 6 أشهر في الدوري التركي، حيث سجل كهربا هدفاً وصنع هدفين إحداهما لأحمد عبد القادر والثاني لحسين الشحات.

أضاف المدير الفني لسموحه لا يوجد لدي مشكلة في الرحيل بسبب النية من بعض الأشخاص في إقالتي و رحيلي عن تدريب سموحه ، وهناك البعض الأخر داخل مجلس الإدارة متمسك بي والحقيقة حزين للعمل في مثل هذا المناخ ، مؤكدًا لم أرغب في رحيل خالد صبحي للأهلي أو التعاقد مع زياد طارق.