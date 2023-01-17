شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات لا تفوتك من مواجهة مصر و أمريكا فى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر
ونرصد لكن إحصائية منتخب مصر أمام أمريكا كالتالى :
منتخب مصر أحرز 35 هدف من
50 تصويبة بنسبه 70 ٪.
منتخب مصر حصل علي مرتين نقص عددي ليرتفع رصيد النقص العددي خلال ثلاث مباريات إلي 5 مرات إقصاء.
منتخب مصر أحرز هدفين من تصويباتال 7 أمتار بنسبة 100 ٪
منتخب مصر أحرز من ال 6 متر
11 هدف من 14 تصويبة بنسبة 78 ٪
منتخب مصر أحرز من ال 9 متر 11 هدف من21 تصويبة بنسبة 52 ٪
منتخب مصر أحرز من الأجنحة 3 أهداف من 3 تصويبات بنسبة 100 ٪
منتخب مصر أحرز 6 أهداف من 7 فاست بريك بنسبه 86 ٪
منتخب مصر أحرز هدفين من ثلاث اختراقات بنسبه67 ٪
لاعبو منتخب مصر تفاعلت بينها ب١٧ اسيست
حراس مرمي منتخب مصر تصدوا الي12 تصدي من28 تصويبة
محمد علي 8 تصديات من 17 تصويبة بنسبه47 ٪
كريم هنداوي 4 تصديات من 11 تصويبة بنسبه36 ٪
أهداف منتخب مصر جاءت عن طريق
يحي الدرع 4 أهداف من 6 تصويبات
حسن وليد4 أهداف من 5 تصويبات
سيف الدرع4 أهداف من 4 تصويبات
أحمد هشام 4 أهداف من 5 تصويبات
عمر الوكيل هدفين من تصويبتين .
أحمد مؤمن هدف من تصويبة
إبراهيم المصري هدف من تصويبة
مهاب هدفين من 5 تصويبات
أكرم يسري 3 أهداف من 3 تصويبات
محسن رمضان هدف من 3 تصويبات
أحمد عادل هدفين من تصويبتين
محمد ممدوح هاشم هدفين من3 تصويبات .
علي زين 3 أهداف من 6 تصويبات
محمد سند هدفين من3 تصويبات
هدافين منتخب مصر حتي الان
يحي الدرع و حسن وليد لكلا منهم 12 هدف من 15 تصويبة
أحمد هشام 10 أهداف من 12 تصويبة .