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إحصائيات لا تفوتك من مواجهة مصر و أمريكا فى بطولة العالم لليد

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القاهرة - سامية سيد - إستطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و البحرين .

 

ونرصد لكن إحصائية منتخب مصر أمام أمريكا كالتالى : 

 

منتخب مصر أحرز 35  هدف من 

 50  تصويبة بنسبه 70 ٪؜. 

 

منتخب مصر حصل علي مرتين نقص عددي ليرتفع رصيد النقص العددي خلال ثلاث مباريات إلي 5 مرات إقصاء.

 

منتخب مصر أحرز هدفين من تصويباتال 7  أمتار بنسبة 100 ٪؜

منتخب مصر أحرز من ال 6  متر 

11 هدف من 14  تصويبة بنسبة 78 ٪؜

منتخب مصر أحرز من ال 9  متر 11  هدف من21  تصويبة بنسبة 52 ٪؜

منتخب مصر أحرز من الأجنحة 3  أهداف من 3  تصويبات بنسبة 100 ٪؜

منتخب مصر أحرز 6  أهداف من 7  فاست بريك بنسبه 86 ٪؜

منتخب مصر أحرز هدفين من ثلاث اختراقات بنسبه67 ٪؜

لاعبو منتخب مصر تفاعلت بينها ب١٧ اسيست 

حراس مرمي منتخب مصر تصدوا  الي12  تصدي من28  تصويبة 

محمد علي 8  تصديات من 17  تصويبة  بنسبه47 ٪؜

كريم هنداوي 4  تصديات من 11  تصويبة بنسبه36 ٪؜

أهداف منتخب مصر جاءت  عن طريق 

يحي الدرع 4  أهداف من 6  تصويبات 

حسن وليد4  أهداف من 5  تصويبات 

سيف الدرع4  أهداف من 4  تصويبات 

أحمد هشام 4 أهداف من 5  تصويبات 

عمر الوكيل هدفين من تصويبتين .

أحمد مؤمن هدف من تصويبة 

إبراهيم المصري هدف من تصويبة

مهاب هدفين من 5  تصويبات

أكرم يسري  3  أهداف من 3  تصويبات

محسن رمضان هدف من 3  تصويبات

أحمد عادل هدفين من تصويبتين 

محمد ممدوح هاشم  هدفين  من3  تصويبات .

علي زين 3  أهداف  من 6  تصويبات

محمد سند هدفين  من3  تصويبات 

هدافين منتخب مصر حتي الان 

يحي الدرع و حسن وليد لكلا منهم 12  هدف من 15  تصويبة  

أحمد هشام 10  أهداف  من 12  تصويبة .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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