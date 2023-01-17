شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات لا تفوتك من مواجهة مصر و أمريكا فى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إستطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و البحرين . ونرصد لكن إحصائية منتخب مصر أمام أمريكا كالتالى : منتخب مصر أحرز 35 هدف من 50 تصويبة بنسبه 70 ٪؜. منتخب مصر حصل علي مرتين نقص عددي ليرتفع رصيد النقص العددي خلال ثلاث مباريات إلي 5 مرات إقصاء. منتخب مصر أحرز هدفين من تصويباتال 7 أمتار بنسبة 100 ٪؜ منتخب مصر أحرز من ال 6 متر 11 هدف من 14 تصويبة بنسبة 78 ٪؜ منتخب مصر أحرز من ال 9 متر 11 هدف من21 تصويبة بنسبة 52 ٪؜ منتخب مصر أحرز من الأجنحة 3 أهداف من 3 تصويبات بنسبة 100 ٪؜ منتخب مصر أحرز 6 أهداف من 7 فاست بريك بنسبه 86 ٪؜ منتخب مصر أحرز هدفين من ثلاث اختراقات بنسبه67 ٪؜ لاعبو منتخب مصر تفاعلت بينها ب١٧ اسيست حراس مرمي منتخب مصر تصدوا الي12 تصدي من28 تصويبة محمد علي 8 تصديات من 17 تصويبة بنسبه47 ٪؜ كريم هنداوي 4 تصديات من 11 تصويبة بنسبه36 ٪؜ أهداف منتخب مصر جاءت عن طريق يحي الدرع 4 أهداف من 6 تصويبات حسن وليد4 أهداف من 5 تصويبات سيف الدرع4 أهداف من 4 تصويبات أحمد هشام 4 أهداف من 5 تصويبات عمر الوكيل هدفين من تصويبتين . أحمد مؤمن هدف من تصويبة إبراهيم المصري هدف من تصويبة مهاب هدفين من 5 تصويبات أكرم يسري 3 أهداف من 3 تصويبات محسن رمضان هدف من 3 تصويبات أحمد عادل هدفين من تصويبتين محمد ممدوح هاشم هدفين من3 تصويبات . علي زين 3 أهداف من 6 تصويبات محمد سند هدفين من3 تصويبات هدافين منتخب مصر حتي الان يحي الدرع و حسن وليد لكلا منهم 12 هدف من 15 تصويبة أحمد هشام 10 أهداف من 12 تصويبة .