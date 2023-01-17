شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يضم مهاجم بايونيرز يوسف مرعى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مسئولو نادى الترسانة فى التعاقد مع يوسف سيد مرعي مهاجم نادى بايونيرز، فى صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمباريات المقبلة فى مجموعة فى القسم الثانى.

وتعد صفقة يوسف سيد مرعي لاعب بايونيرز الصفقة الثالثة للشواكيش بعد التعاقد مع يوسف شعبان لاعب نادى وادى دجلة والغانى أوجيستن أوتو مهاجم فريق مستقبل وطن.

ورحل عن الترسانة أكثر من لاعب فى الانتقالات الحالية، يأتى فى مقدمتهم الثلاثى مروان شاهين وأحمد فتحي ومصطفى طيارة الذين انتقلوا إلى فريق المصرية للاتصالات بناء على طلب جمعة مشهور المدير الفنى، بالإضافة إلى وليد فوزي الذى انتقل إلى مستقبل وطن.

وفاز فريق الترسانة بقيادة خالد عيد على فريق بتروجت بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 22، فيما بقى فريق بتروجت عند النقطة 18.

ويحتل فريق الترسناة المركز الخامس فى ترتيب جدول مجموعة القاهرة والقناة برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.

وتنتظر فريق الترسانة مواجهة نارية مع القناة يوم الجمعة المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة والجولة الأخيرة فى الدور الأول من مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.