شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17-1-2023 العديد من الأحداث المهمة،ويأتى على رأسها تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف.

"المتحدة" تطلق أغنية "جدع" لدعم أبطال منتخب اليد فى بولندا والسويد.. فيديو

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية لدعم أبطال منتخب مصر لكرة اليد، الذى يشارك فى بطولة كأس العالم لكرة، والتى تقام فى بولندا والسويد وتختتم 29 يناير الجارى.

فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا، على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 35/16 فى ثالث مواجهاته ضمن ختام منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

تقرر تأجيل نهائي كأس مصر والذى يجمع الأهلي و بيراميدز والذى كان محددًا له يوم 3 فبراير المقبل لموعد يحدد فيما بعد، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

اعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للنادي الاسماعيلي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش في الخامسة مساء غدا علي ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

طلب فيريرا المدير الفنى للزمالك من جهازه المعاون تجهير سيد عبد الله نيمار ومصطفى شلبى ثنائى الفريق من أجل الإعتماد عليهما فى لقاء القمة المقبل أمام الأهلى فى المباراة المقررة بينهما باستاد القاهرة السبت المقبل فى الجولة الرابعة عشر للدورى.

تسلم اليوم، الثلاثاء، حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق، مهام عمله فى الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي، تحت قيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، وتأتى خطوة تعيين المحمدي كبداية لتصحيح المسار بالفريق، بعدما ودع نادى الزمالك كأس مصر من الدور نصف النهائى بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام بيراميدز بنتيجة 4/3.

عاد محمود كهربا للمشاركة لأول مرة منذ 15 شهرا مع الأهلي، حيث كانت آخر مشاركة له بتاريخ 23 أكتوبر 2021، أمام بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

اقترب مسئولو حرس الحدود من التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه من أجل المنافسة على البقاء.

أستقر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، على إتمام الاتفاق بشكل رسمي مع نادي غزل المحلة، لضم مهاجم الفريق عبده يحيى، عقب انتهاء مباراة المصري وغزل المحلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالأسكندرية.