شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: هانى قدم مباراة نموذجية ..كولر منح الثقة للصفقات وكهربا نجم اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد عمر نجم الاتحاد السكندرى السابق، أن مارسيل كولر مدرب الأهلى منح الصفقات الجديدة الثقة، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأهلى 3 / 1 وتأهل للنهائى.

وقال محمد عمر خلال الاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "المباراة كانت عكس المتوقع، لأن الأهلى خلص المباراة من بدرى وسموحة ارتكب أخطاء سهلت المباراة، وخاصة تألق كهربا الذى يمتلك قدرات كبيرة ومهارى جدا والكرة ساعدته النهاردة واستحق بتحركاته أن يكون نجم المباراة".

وتابع محمد عمر: "جبهة الأهلى اليمين بقيادة محمد هانى الذى يقدم مستويات كبيرة جدا مع حسين الشحات أرهقت دفاع سموحة، والتبديلات بتاع كولر كانت مهمة جدا ومنح الثقة للصفقات الجديدة زى مروان عطية وكريستو وخالد عبد الفتاح".

وأضاف نجم الاتحاد السكندرى: "كريستو واضح من لمساته أنه لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة ولكن ينقصه الخبرات لثقل هذه القدرات وعدم التسرع".

تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

سجل أهداف الأهلي ، أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا ، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة من ضربة جزاء ، وشهدت مباراة الليلة تألق محمود عبد المنعم كهربا العائد للمشاركة الرسمية مع الأهلي بعد فترة غياب دامت نحو 15 شهراً للإيقاف وقبلها الإعارة 6 أشهر في الدوري التركي، حيث سجل كهربا هدفاً وصنع هدفين إحداهما لأحمد عبد القادر والثاني لحسين الشحات.

وبذلك يضرب الأهلي موعداً مع بيراميدز في نهائي كأس مصر بعدما صعد الفريق السماوي للدور النهائي عقب تخطيه عقبة الزمالك أمس بركلات الجزاء الترجيحية .

ونجح كهربا في التعبير عن قدراته الهجومية جيداً في لقاء سموحة حيث شارك في مركز المهاجم الصريح و"أنار" سماء الجزيرة بعد مساهمته في ثلاثة أهداف ليصعد بالمارد الأحمر للنهائي.

كما شهدت مباراة سموحة ظهور صفقات الأهلي الجديدة ، مروان عطية ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح لأول مرة بعد التعاقد معهم في يناير الجاري.