شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان :الفوز على سموحة جاء في توقيت مهم قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سامي قمصان، المدرب العام للأهلى، قال إن الفريق حقق هدفه أمام ‏سموحة بالتأهل إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل ‏هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة في نصف نهائي البطولة.‏

وأضاف قمصان: قدمنا مباراة كبيرة أمام سموحة سواء من حيث الأداء أو النتيجة، وكل ‏الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه وإصرارهم على الفوز، الذي جاء في توقيت ‏مهم قبل مباراة الزمالك في الدوري يوم 21 يناير الجاري.‏

وأكد المدرب العام أن الفريق ماضٍ في طريقه نحو تحقيق أهدافه، سواء في بطولة كأس ‏مصر أو الدوري الممتاز وكذلك دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.‏

وأشار قمصان إلى أن الأهلي دائمًا ما يكون تركيزه في المباراة المقبلة، وأن الفريق سوف ‏يغلق ملف مباراة سموحة في كأس مصر ويبدأ التحضير لمباراة الزمالك في الدوري.‏

وأشاد المدرب العام بالظهور المميز لمحمود عبد المنعم كهربا في مباراة سموحة اليوم، مؤكدًا ‏أن ما قدمه هو تكليل لجهوده خلال التدريبات في الفترة الماضية، كما أشاد بالصفقات ‏الجديدة، مؤكدًا أن مشاركتهم من المكاسب التي حققها الفريق في مباراة اليوم.‏

وأوضح قمصان أن الجهاز الفني يأمل في جاهزية كل اللاعبين لمباراة الزمالك، لا سيما الذين تعرضوا ‏لإصابة في الفترة الماضية.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن جمهور النادي الأهلي هو التحدي الأكبر ‏للفريق، ودائمًا ما يكون السند والداعم في المباريات، ووجه الشكر لهم على مساندتهم للفريق ‏الذي يسعى دائمًا إلى تحقيق تطلعاتهم من خلال الفوز بكافة البطولات.‏