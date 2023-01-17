شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان :الفوز على سموحة جاء في توقيت مهم قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سامي قمصان، المدرب العام للأهلى، قال إن الفريق حقق هدفه أمام سموحة بالتأهل إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة في نصف نهائي البطولة.
وأضاف قمصان: قدمنا مباراة كبيرة أمام سموحة سواء من حيث الأداء أو النتيجة، وكل الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه وإصرارهم على الفوز، الذي جاء في توقيت مهم قبل مباراة الزمالك في الدوري يوم 21 يناير الجاري.
وأكد المدرب العام أن الفريق ماضٍ في طريقه نحو تحقيق أهدافه، سواء في بطولة كأس مصر أو الدوري الممتاز وكذلك دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.
وأشار قمصان إلى أن الأهلي دائمًا ما يكون تركيزه في المباراة المقبلة، وأن الفريق سوف يغلق ملف مباراة سموحة في كأس مصر ويبدأ التحضير لمباراة الزمالك في الدوري.
وأشاد المدرب العام بالظهور المميز لمحمود عبد المنعم كهربا في مباراة سموحة اليوم، مؤكدًا أن ما قدمه هو تكليل لجهوده خلال التدريبات في الفترة الماضية، كما أشاد بالصفقات الجديدة، مؤكدًا أن مشاركتهم من المكاسب التي حققها الفريق في مباراة اليوم.
وأوضح قمصان أن الجهاز الفني يأمل في جاهزية كل اللاعبين لمباراة الزمالك، لا سيما الذين تعرضوا لإصابة في الفترة الماضية.
واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد أن جمهور النادي الأهلي هو التحدي الأكبر للفريق، ودائمًا ما يكون السند والداعم في المباريات، ووجه الشكر لهم على مساندتهم للفريق الذي يسعى دائمًا إلى تحقيق تطلعاتهم من خلال الفوز بكافة البطولات.