«الولا ولا أهو محمود كهربا أهو» .. تحرك عاجل من الزمالك بعد مشاركة كهربا أمام سموحة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي محمد شبانة، رد فعل مجلس إدارة نادي الزمالك، على مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الاهلي أمام سموحة بنصف نهائي كأس مصر بعد عدم دفع الغرامة الموقعة عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال محمد شبانة فى تصريحات تليفزيونية: "الزمالك سيتدخل في ملف محمود كهربا وسيقوم بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعتراض على مشاركة اللاعب أمام سموحة، وقد يتواجد في لقاء القمة أيضا".

وأضاف الإعلامي محمد شبانة : "الزمالك سيقوم بالطعن ضد مشاركة كهربا من أجل إفقاد الأهلي لأي نقاط حال مشاركته في الدوري، وكذلك حال مشاركته أمام سموحة في كأس مصر".الزمالك سيتدخل في ملف محمود كهربا وسيقوم بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعتراض على مشاركة اللاعب أمام سموحة، وقد يتواجد في لقاء القمة أيضا".

وتابع الإعلامي محمد شبانة: "الزمالك سيقوم بالطعن ضد مشاركة كهربا من أجل إفقاد الأهلي لأي نقاط حال مشاركته في الدوري، وكذلك حال مشاركته أمام سموحة في كأس مصر".

الولا ولا أهو محمود كهربا أهو

وأحتلفت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات مباراة فريقها أمام سموحة حاليًا، على ستاد القاهرة الدولي خلال الدور نصف النهائي، من بطولة كأس مصر بتألق محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب المارد الأحمر بعدما نجح في صناعة هدفان وإحراز هدف.

وهتفت جماهير الشياطين الحمر للاعب الأهلي عقب إحرازه هدف فريقه الثالث، والأول له في شباك الموج الأزرق بالمباراة المقامة الآن، مرددين هتافات، : "الولا ولا أهو محمود كهربا أهو .. الولا ولا أهو محمود كهربا أهو".