الفولت العالي رجع تاني.. كهربا يصعق سموحة ويؤهل الأهلي لنهائي الكأس (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر، بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف النهائي.

سجل أهداف الأهلي، أحمد عبد القادر وحمدي فتحي وكهربا، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة تألق محمود عبد المنعم كهربا العائد للمشاركة الرسمية مع الأهلي بعد فترة غياب دامت نحو 15 شهراً للإيقاف وقبلها الإعارة 6 أشهر في الدوري التركي، حيث سجل هدفاً وصنع هدفين، لينال جائزة رجل اللقاء عن جدارة واستحقاق.

وبذلك يضرب الأهلي موعداً مع بيراميدز في نهائي كأس مصر بعدما صعد الفريق السماوي للدور النهائي عقب تخطيه عقبة الزمالك أمس بركلات الجزاء الترجيحية.

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