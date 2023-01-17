شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على أفضل لاعب فى مباراة مصر و أمريكا فى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصل محمد على حارس مرمى المنتخب الوطنى لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر و أمريكا التى أنتهت بفوز الفراعنة بنتيجة فى ثالث مواجهاته ضمن ختام منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

إنتهى الشوط الأول بنتيجة 19/7 لصالح منتخب مصر وسط تألق كلا من اللاعبين ، كريم هنداوى حارس المرمى و زملاؤه أحمد هشام دودو و أكرم يسرى و حسن قداح .

بينما شهد الشوط الثانى مواصلة تألق الفراعنة و خاصة عن طريق الحارس محمد على .

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالمجموعة السابعة متأهلا للدور الرئيسى بالفوز فى المبارتين السابقتين على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة والحارس كريم هنداوى و الفوز على المغرب 30/19 فى ثان المواجهات التى شهدت حصول الحارس عبد الرحمن حميد على لقب أفضل لاعب فى المباراة .

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتوجه منتخب اليد إلى السويد الأربعاء قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا والخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) ودخل شادى خليل فى القائمة بدلاً من أحمد خيرى حتى عودة خيرى من الإصابة.