شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد بجانب اليونان و كوبا و السعودية فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة العالم للشباب مواليد 2002 لكرة اليد و التى انتهت منذ قليل عن تواجد منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 ضمن منتخبات المجموعة الثامنة مع منتخبات اليونان و كوبا و السعودية ،حيث تقام بطولة العالم للشباب بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيوإلى 3 يوليو 2023.
ويسعى منتخب الفراعنة فى تحقيق الفوز فى لقاء اليوم بعد اقتناص 4 نقاط فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة والحارس كريم هنداوى و الفوز على المغرب 30/19 فى ثان المواجهات التى شهدت حصول الحارس عبد الرحمن حميد على لقب أفضل لاعب فى المباراة .
ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بتحقيق الفوز فى أول وثان المشوار للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.