شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد بجانب اليونان و كوبا و السعودية فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة العالم للشباب مواليد 2002 لكرة اليد و التى انتهت منذ قليل عن تواجد منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 ضمن منتخبات المجموعة الثامنة مع منتخبات اليونان و كوبا و السعودية ،حيث تقام بطولة العالم للشباب بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19 يونيوإلى 3 يوليو 2023.

من ناحية أخرى يلتقى منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا، ، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء ، نظيره الولايات المتحدة الأمريكية فى ثالث مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

ويسعى منتخب الفراعنة فى تحقيق الفوز فى لقاء اليوم بعد اقتناص 4 نقاط فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22 وسط تألق ملحوظ للثنائى على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة والحارس كريم هنداوى و الفوز على المغرب 30/19 فى ثان المواجهات التى شهدت حصول الحارس عبد الرحمن حميد على لقب أفضل لاعب فى المباراة .

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بتحقيق الفوز فى أول وثان المشوار للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.