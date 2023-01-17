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ناصر عباس: ركلة جزاء "صحيحة" الأبرز فى الحالات التحكيمية لمباراة الأهلى وسموحة

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القاهرة - سامية سيد - المباراة:  الأهلى * سموحة 

المسابقة: نصف نهائي كأس مصر

النتيجة: ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الأهلى 

حكم الساحة: طارق مجدى

مساعد أول: يوسف البساطى

مساعد ثان: هانى عبد الفتاح 

حكم رابع: عاطف حسين 

حكام ال VAR: سيد شعبان وشريف عبد الله

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا نجح طارق مجدى مع طاقم التحكيم بالمرور بها بأقل الأخطاء وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 88 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح سموحة نتيجة العرقلة الواضحة من مدافع الأهلى رامى ربيعة والقرار صحيح من حكم المباراة 

 

 

اللياقة البدنية: لياقة بدنية متميزة وتحركات واعية وتوقع وقراءة لطرق لعب الفريقين بشكل صحيح على مدار شوطى اللقاء

 

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين طبقا للقانون ومساعدة فى احتساب المخالفات القريبة ونجحوا فى اختبارات التسلل بشكل جيد

 

ال VAR: لم يتدخل ولا توجد حالات تستدعى التدخل

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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