شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء "صحيحة" الأبرز فى الحالات التحكيمية لمباراة الأهلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى * سموحة

المسابقة: نصف نهائي كأس مصر

النتيجة: ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: طارق مجدى

مساعد أول: يوسف البساطى

مساعد ثان: هانى عبد الفتاح

حكم رابع: عاطف حسين

حكام ال VAR: سيد شعبان وشريف عبد الله

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا نجح طارق مجدى مع طاقم التحكيم بالمرور بها بأقل الأخطاء وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 88 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح سموحة نتيجة العرقلة الواضحة من مدافع الأهلى رامى ربيعة والقرار صحيح من حكم المباراة

اللياقة البدنية: لياقة بدنية متميزة وتحركات واعية وتوقع وقراءة لطرق لعب الفريقين بشكل صحيح على مدار شوطى اللقاء

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين طبقا للقانون ومساعدة فى احتساب المخالفات القريبة ونجحوا فى اختبارات التسلل بشكل جيد

ال VAR: لم يتدخل ولا توجد حالات تستدعى التدخل