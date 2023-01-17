شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء "صحيحة" الأبرز فى الحالات التحكيمية لمباراة الأهلى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى * سموحة
المسابقة: نصف نهائي كأس مصر
النتيجة: ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الأهلى
حكم الساحة: طارق مجدى
مساعد أول: يوسف البساطى
مساعد ثان: هانى عبد الفتاح
حكم رابع: عاطف حسين
حكام ال VAR: سيد شعبان وشريف عبد الله
فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا نجح طارق مجدى مع طاقم التحكيم بالمرور بها بأقل الأخطاء وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:
الحالة الأولى: فى الدقيقة 88 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح سموحة نتيجة العرقلة الواضحة من مدافع الأهلى رامى ربيعة والقرار صحيح من حكم المباراة
اللياقة البدنية: لياقة بدنية متميزة وتحركات واعية وتوقع وقراءة لطرق لعب الفريقين بشكل صحيح على مدار شوطى اللقاء
الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين طبقا للقانون ومساعدة فى احتساب المخالفات القريبة ونجحوا فى اختبارات التسلل بشكل جيد
ال VAR: لم يتدخل ولا توجد حالات تستدعى التدخل