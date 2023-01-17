شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: تأجيل نهائى كأس مصر بعد فوز الأهلى.. والموعد الجديد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل نهائي كأس مصر والذى يجمع الأهلي و بيراميدز والذى كان محددًا له يوم 3 فبراير المقبل لموعد يحدد فيما بعد، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة و المشرف على المسابقات أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لنهائي كأس مصر مع المؤجلات الخاصة بالنادي الأهلي لارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية و مواجهة فريق أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير .

ووصل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحه 3 / 1، بينما فاز بيراميدز على الزمالك بضربات الترجيح.

تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

سجل أهداف الأهلي ، أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا ، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة من ضربة جزاء ، وشهدت مباراة الليلة تألق محمود عبد المنعم كهربا العائد للمشاركة الرسمية مع الأهلي بعد فترة غياب دامت نحو 15 شهراً للإيقاف وقبلها الإعارة 6 أشهر في الدوري التركي، حيث سجل كهربا هدفاً وصنع هدفين إحداهما لأحمد عبد القادر والثاني لحسين الشحات.

وبذلك يضرب الأهلي موعداً مع بيراميدز في نهائي كأس مصر بعدما صعد الفريق السماوي للدور النهائي عقب تخطيه عقبة الزمالك أمس بركلات الجزاء الترجيحية .