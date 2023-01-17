شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فبراير موعد انطلاق تصفيات المنطقة الخامسة لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتقرر إقامة التصفيات فى الفترة من 14 إلى 19 فبراير، وتعد التصفيات من البطولات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تقام برواندا.

ويدخل منتخب السيدات فى معسكر مغلق بالقاهرة يوم 24 يناير الجارى فى إطار الاستعدادات للمشاركة في التصفيات الأفريقية.

على المستوى المحلى قرر اتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس السلة رجال فى 17 أبريل المقبل، والتى تجمع الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائى.

ونجح الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة فى الوصول إلى قبل نهائى البطولة، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة، والاتحاد مع الزمالك