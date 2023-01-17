شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يُنير سماء الجزيرة ويصعد بالأهلي لنهائي الكأس بثلاثية في سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الكرة بالنادي الأهلي لنهائي كأس مصر بعدما حقق فوزاً كبيراً على سموحة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي في نصف نهائي كأس مصر.

سجل أهداف الأهلي ، أحمد عبد القادر وحسين الشحات وكهربا ، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة من ضربة جزاء ، وشهدت مباراة الليلة تألق محمود عبد المنعم كهربا العائد للمشاركة الرسمية مع الأهلي بعد فترة غياب دامت نحو 15 شهراً للإيقاف وقبلها الإعارة 6 أشهر في الدوري التركي، حيث سجل كهربا هدفاً وصنع هدفين إحداهما لأحمد عبد القادر والثاني لحسين الشحات.

وبذلك يضرب الأهلي موعداً مع بيراميدز في نهائي كأس مصر بعدما صعد الفريق السماوي للدور النهائي عقب تخطيه عقبة الزمالك أمس بركلات الجزاء الترجيحية .

ونجح كهربا في التعبير عن قدراته الهجومية جيداً في لقاء سموحة حيث شارك في مركز المهاجم الصريح و"أنار" سماء الجزيرة بعد مساهمته في ثلاثة أهداف ليصعد بالمارد الأحمر للنهائي.

كما شهدت مباراة سموحة ظهور صفقات الأهلي الجديدة ، مروان عطية ومحمد الضاوي "كريستو" وخالد عبد الفتاح لأول مرة بعد التعاقد معهم في يناير الجاري.

الشوط الأول

بدأت المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً باحثاً عن التسجيل ، فيما إعتمد سموحة على الهجمة المرتدة مُستغلاً إنطلاقات حسام حسن وحسين فيصل.

الدقيقة الرابعة شهدت أولى فرص الأهلي الخطرة بعدما تلقى حمدي فتحي كرة سددها بعيداً عن الشباك ، وواصل الأحمر سيطرته على اللقاء وسجل أحمد عبد القادر الهدف الأول في الدقيقة 8 من تمريرة رائعة عن طريق كهربا الذي سدد كرة مرت من بين أقدام الهاني سليمان وتجد أحمد عبد القادر الذي أودعها في الشباك خلال الدقيقة الثامنة.

واصل الأهلي الضغط ، ومرر كهربا كرة ثانية لحمدي فتحي الذي سددها في الشباك خلال الدقيقة 11 وخرج الهامي سليمان وشارك عمر صلاح بدلاً منه في الدقيقة 15لأسباب فنية.

تراجع أداء الأهلي قليلاً ما سمح لسموحة بأن يكثف هجماته وكاد حسام حسن يُسجل الهدف الأول للفريق السكندري بعدما تلقى تمريرة جيدة لكنه سددها بعيداً عن الشباك.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة إثر الصدام مع أحد لاعبي سموحة قبل أن يتلقى العلاج ويستكمل اللقاء وعاد الأهلي لتشكيل أكثر من فرصة خطرة أبرزها رأسية رامي ربيعة التي مرت بجوار القائم.

الهجوم الأهلاوي المتواصل أسفر عن هدف رائع ثالث سجله كهربا في الدقيقة 36 من تمريرة ولا أروع من حسين الشحات وأودعها كهربا في الشباك بطريقة رائعة .

وحاول سموحة العودة للمباراة لكن دون جدوى وانطلق حسين الشحات بهجمة خطرة للأهلي قبل أن يتدخل دفاع الفريق السكندري وينقذ فريقه من هدف ، ويتواصل الأداء إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، على معلول ، محمد هاني ، محمد فخري ، حمدي فتحي ، أليو ديانج ، أحمد عبد القادر ، حسين الشحات وكهربا.

فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من : الهاني سليمان -شريف رضا - محمود شبانة - ممدوح عبد ربه – أحمد جمال -محمود حليمو – أحمد مصطفى – دوكو دودو- محمد سعيد "مكرونة" – حسام حسن وحسين فيصل.

الشوط الثانيجاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين خاصة سموحة الذي حاول تعديل النتيجة فيما ظهر الهدوء على أداء الأهلي ، وسدد رامي ربيعة كرة قوية مرت بجوار القائم، وضغط سموحة بقوة محاولاً التسجيل وسط تراجع مع الأهلي.

وشهدت الدقيقة 61 تغيير ثلاثي من الأهلي حيث شارك شادي حسين ومروان عطية وأفشة بدلاً من كهربا وحمدي فتحي ومحمد فخري على التوالي ، وجاء خروج حمدي فتحي للإصابة وظهر مروان عطية للمرة الأولى مع الأهلي بعد الإنتقال له في يناير الجاري.

ودفع كولر بـ محمد الضاوي "كريستو" لاعب الاهلي الجديد بدلاً من حسين الشحات ، وشارك خالد عبد الفتاح لأول مرة ايضاً في الدقيقة 80 بدلاً من محمد هاني ، وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات حمراء للتسجيل وكذلك محاولات من سموحة لتعديل النتيجة واحتسب طارق مجدي حكم اللقاء ضربة جزاء لسموحة بعدما قام رامي ربيعة بعرقلة حسام حسن في الدقيقة 89 ،سجل منها حسام حسن الهدف الأول لسموحة ،وسيطر اللعب بعدها وسط الملعب لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف والتأهل لنهائي الكأس.