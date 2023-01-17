الامارات | طاقم تحكيم روماني يدير نهائي كأس الخليج بين العراق وعمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيدير طاقم تحكيم روماني نهائي كأس الخليج لكرة القدمة (خليجي 25) بين العراق وعمان على ملعب البصرة الدولي يوم الخميس.

وقالت لجنة التحكيم بكأس الخليج إنها أسندت إدارة المباراة «إلى طاقم تحكيم روماني بقيادة كوفاكس ستيفان ويساعده مواطناه ماريتيمو فاسيلي وآراتين ميهاي، فيما سيشارك الثنائي القطري سلمان الفلاحي وزاهر الشمري كحكم رابع وخامس على الترتيب».

وجاء الفرنسي جيريمي بينار حكما للفيديو المساعد يعاونه المغربي رضوان جيد والسعودي عبد الله الشهري.

وأحرز جميل اليحمدي هدفا مذهلا قبل سبع دقائق من النهاية ليصعد بمنتخب عمان إلى نهائي كأس الخليج بالفوز 1-صفر على البحرين حاملة اللقب في البصرة أمس الاثنين.

وتأهلت عمان لمواجهة العراق البلد المضيف في النهائي بعد فوز العراق 2-1 على قطر.

وستكون المواجهة هي الثانية بينهما في هذه النسخة إذ سبق أن تعادلا بدون أهداف في افتتاح البطولة قبل عشرة أيام.

وتبحث عمان عن تحقيق لقبها الثالث بعد 2009، حين استضافت البطولة، و2018.

ويسعى العراق للفوز بكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه بعدما حقق اللقب من قبل أعوام 1979، عندما استضاف البطولة، و1984 و1988