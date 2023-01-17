أول تعليق لمرتضى منصور على مشاركة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن ظهور محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تشكيل المارد الأحمر الرسمي أمام سموحة.

وذلك ضمن مواجهات نصف نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي 2022، التي وصل فيها بيراميدز للمباراة النهائية على حساب الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للوطن، فور ظهور محمود كهربا في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سموحة: «كهربا يلعب أو ميلعبش مع النادي الأهلي في مباراة النهاردة أمام سموحة أو غيره فأنا معنديش مشكلة، ونادي الزمالك مش هيتنازل عن قرش واحد من حقه في هذه الأزمة».

وأضاف رئيس نادي الزمالك: «كما قلت من قبل، لو كهربا عايزني أسامحه ييجي يعمل فيديو ويعتذر ويقول مين اللي حرضه ووقتها هقسط له المبلغ على سنة، لكن إحنا ماشيين في السكة القانونية للحصول على أموالنا من الغرامة».