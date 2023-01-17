موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزى

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف وولفرهامبتون، نظيره ليفربول، في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مولينو، في الدور الثالث من منافسات موسم 2022-23 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعتبر هذه المباراة هي الإعادة فى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، بعد انتهاء المباراة الأولى بين الفريقين الأحد الماضى على ملعب أنفيلد بهدفين لكل فريق.

ليفربول، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي.

أما وولفرهامبتون، الذي يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي، ودخل دائرة الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فهدفه تحقيق مفاجأة وتحقيق الفوز من أجل التقدم إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، كارفاليو.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.